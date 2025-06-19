На заводе «Арсенал» в Петербурге начался пожар

Пожар случился на заводе «Арсенал» в Калининском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».
По данным журналистов, огонь распространился в производственном помещении на площади 250 квадратных метров. С места ЧП эвакуировали 15 человек.
Возгорание удалось локализовать. Причиной возникновения огня могло стать неудачное проведение ремонтных работ.
Накануне в Щелкове загорелся автосервис. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru. Пламя вспыхнуло в одноэтажном доме, огонь распространился на площади 300 квадратных метров. На место отправились 35 спасателей и восемь единиц спецтехники.
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