На заводе «Арсенал» в Петербурге начался пожар

«Mash на Мойке:» завод «Арсенал» загорелся в Петербурге

Пожар случился на заводе «Арсенал» в Калининском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке» .

По данным журналистов, огонь распространился в производственном помещении на площади 250 квадратных метров. С места ЧП эвакуировали 15 человек.

Возгорание удалось локализовать. Причиной возникновения огня могло стать неудачное проведение ремонтных работ.

Накануне в Щелкове загорелся автосервис. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru. Пламя вспыхнуло в одноэтажном доме, огонь распространился на площади 300 квадратных метров. На место отправились 35 спасателей и восемь единиц спецтехники.