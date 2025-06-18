Автосервис загорелся в Московской области

Появилось видео с горящим автосервисом в Щелкове

В Щелкове в среду загорелось здание автосервиса. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

ЧП произошло в одноэтажном здании по улице Мелиораторов, уточнили в пресс-службе МЧС Московской области. Огонь распространился на площади в 300 квадратных метров, есть угроза распространения на соседние строения.

На месте работают 35 огнеборцев и восемь единиц специальной техники.

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Ранее пожар произошел в  подмосковном Королеве, вспыхнула трехкомнатная квартира на четвертом этаже дома на улице Корсакова. В результате возгорания погибли пять человек, среди них двое — дети.

Огонь разгорелся на общей площади 30 квадратных метров. Из квартиры спасли одну женщину, а с соседних этажей спасатели эвакуировали троих детей.

Также 18 июня в Томской области загорелся металлический ангар с пристройкой на 650 квадратных метров.

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