Автосервис загорелся в Московской области

В Щелкове в среду загорелось здание автосервиса. Кадры появились в распоряжении 360.ru.
ЧП произошло в одноэтажном здании по улице Мелиораторов, уточнили в пресс-службе МЧС Московской области. Огонь распространился на площади в 300 квадратных метров, есть угроза распространения на соседние строения.
На месте работают 35 огнеборцев и восемь единиц специальной техники.
Ранее пожар произошел в подмосковном Королеве, вспыхнула трехкомнатная квартира на четвертом этаже дома на улице Корсакова. В результате возгорания погибли пять человек, среди них двое — дети.
Огонь разгорелся на общей площади 30 квадратных метров. Из квартиры спасли одну женщину, а с соседних этажей спасатели эвакуировали троих детей.