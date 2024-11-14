Один человек погиб при пожаре в многоэтажке в Москве

Пожар случился в квартире в многоэтажном доме на Ленинском проспекте в Москве. Один человек погиб. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, на месте происшествия спасли 12 человек, двое из которых дети.

Позже в Telegram-канале МЧС подтвердили информацию о погибшем.

«Всего спасены 12 человек, в том числе 2 детей. К сожалению, один человек погиб», — написали представители ведомства.