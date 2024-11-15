Тело погибшего при пожаре в Москве не смогли вынести из захламленной квартиры

Источник 360.ru: погибшего при пожаре не смогли вынести из квартиры в Москве

Специалисты не смогли вынести тело погибшего при пожаре в многоэтажном доме на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

На место запросили спасателей МЧС. Представители похоронной службы еще не прибыли. Квартира, в которой погиб человек, захламлена, уточнил источник 360.ru.

Пожар в многоэтажке на Ленинском проспекте произошел накануне. Огонь распространился на площади в 60 квадратных метров. Во время пожара спасли 12 человек, двое из которых дети. Что послужило причиной возгорания, неизвестно.

Утром в пятницу, 15 ноября, в Троицке загорелся склад «ВкусВилла». Информации о пострадавших не поступало. На втором этаже сказала в холодильнике произошло короткое замыкание. Из здания эвакуировали людей.