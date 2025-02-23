На западе Москвы загорелся ресторан

Источник 360.ru: пожар произошел в ресторане на Мичуринском проспекте в Москве

Пожар разгорелся в ресторане, расположенном на первом этаже здания на Мичуринском проспекте в Москве. Об этом заявил источник 360.ru в экстренных службах.

Очевидцы обратили внимание, что от крыши двухэтажного здания поднимается дым.

«Открытое горение ликвидировано, отделение проверяет вытяжку на кровле, обстановка спокойная», — отметил собеседник 360.ru.

По его данным, обошлось без пострадавших.

«Самостоятельно до прибытия эвакуировались 20 человек, происходит загорание на площади 0,5 квадратных метра в вентиляционной шахте», — добавил он.

Ранее рядом с ЖК «Ривер Парк» на Коломенской улице прогремел взрыв, вслед за которым вспыхнул пожар. Огонь охватил две бытовки и легковой автомобиль. Пожар оперативно потушили спасатели, в результате ЧП никто не пострадал.