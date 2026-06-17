На Урале задержали «Адольфа Гитлера»

В Нижнем Тагиле задержали студента после заказа пиццы под именем Гитлера

Полицейские в Нижнем Тагиле задержали студента Строительного колледжа, заказавшего пиццу под именем Адольф Гитлер, против него завели дело о пропаганде фашизма. Об этом 360.ru сообщил представитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

«Взяли по месту учебы. Оказывать сопротивления или ретироваться не пытался. В поступке раскаялся, едва сдерживая слезы. Принес извинения всем, кого его действия задели за живое», — сказал он.

Студент мотивировал свою выходку тем, что якобы не осознавал смысл поступка. Он пообещал, что такого больше не повторится.

«Насколько слова искренние, время покажет. В любом случае возьмут любителя пиццы на контроль. УВД завело административное дело — пропаганда фашизма. Статья предусматривает до 15 суток ареста», — добавил представитель МВД.

Ранее в социальной сети X появился авторизованный аккаунт Гитлера. Оказалось, что хакеры взломали страницу президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.