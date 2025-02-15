«Сделаем Германию снова великой». Аккаунт Гитлера появился в соцсетях

На странице «Гитлер» появился пост о том, что Германию «снова сделают великой», а американского предпринимателя Илона Маска назвали «официальным амбассадором». Позже аккаунт заблокировали модераторы соцсети.

Пользователи Сети задались вопросом, как подобный аккаунт прошел модерацию и получил подтвержденный статус. Немецкие СМИ сообщили, что раньше страница принадлежала президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Сейчас ее вернули политику.

В декабре хакеры взломали ТВ-пакет «Триолан» на Украине и выложили скандальное видео о детях олигархов, сбежавших от мобилизации в Европу, где они ведут разгульный образ жизни.