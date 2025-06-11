На Урале продавец клубники выстрелил в тренера во время матча по хоккею на траве

Тренер получил травму во время матча регулярного чемпионата по хоккею на траве в Екатеринбурге. Из-за прозвучавшего выстрела игру временно останавливали. Об этом 360.ru рассказал пресс-атташе спортивного клуба по хоккею на траве «Динамо-Екатеринбург» Сергей Сивопляс.

«Сыграли первую четверть, это 15 минут. Затем должна была начаться вторая, но тут прозвучали хлопки. Оказалось, что владелец палатки, торгующий клубникой рядом со стадионом, стрелял из воздушки по воробьям, чтобы отпугнуть их. А на самом деле он попал в двух тренеров, которые стояли на вышке и снимали этот матч для тренерского штаба», — рассказал он.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники Росгвардии. По словам Сивопляса, пострадавшие находятся в отличном состоянии, потому что патроны не попали в важные части тела. От госпитализации они отказались.

Издание Е1 сообщило, что пуля попала в ногу тренера команды «Динамо-Электросталь» Романа Рогова. Стрелком оказался 69-летний уроженец города Талица Свердловской области. Во время допроса он рассказал правоохранителям, что выстрелил из пневматического пистолета Stalker в воробьев, которые покушались на ягоды в его палатке.

Накануне во время игры между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» во время финала Кубка Стэнли один из игроков спровоцировал массовую драку на льду. Потасовка между хоккеистами началась после того, как нападающий «Эдмонтона» Трент Фредерик ударил клюшкой по спине Сэма Беннета.