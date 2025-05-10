На Урале машина съехала в кювет и сгорела вместе с водителем

ГИБДД: в Свердловской области водитель сгорел заживо, вылетев на машине в кювет

В Богдановичском районе Свердловской области машина съехала в кювет и загорелась. Водитель погиб на месте, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Авария произошла 9 мая около 22 часов на втором километре подъездной дороги к селу Мелехино.

Автомобиль ехал от трассы Екатеринбург — Тюмень в сторону села Кунарское на высокой скорости. Из-за погодных условий водитель потерял управление. Машину повело вправо, на земляную насыпь дорожного знака.

Съехав в кювет, авто загорелось. Водитель умер до приезда скорой помощи, его личность установит полиция.

Другая смертельная авария случилась в Подмосковье. На улице Ленина в Красногорске машина съехала с дороги и перевернулась. Очевидец сообщил, что все произошло очень быстро, водитель погиб.