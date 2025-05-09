Автомобиль перевернулся в Красногорске. Один человек погиб
Источник 360.ru: в ДТП в Красногорске погиб один человек
Смертельная авария произошла на улице Ленина в Красногорске. Видео с места оказалось в распоряжении 360.ru.
На кадрах видно, что автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. Авария случилась в районе дома № 45.
«Видел издалека, как вылетела машина. Погиб парень, все, что я слышал. Произошло быстро», — рассказал 360.ru очевидец.
На место прибыли полицейские и экстренные службы.
Несколько дней назад на юго-западе Москвы произошла авария с участием автобуса и легкового автомобиля Hyundai. Один человек пострадал. Прибывшие на место медики оказали первую помощь женщине из автобуса, ее отвезли в ГКБ № 31. Причина аварии не уточнялась.