Автомобиль перевернулся в Красногорске. Один человек погиб

Источник 360.ru: в ДТП в Красногорске погиб один человек

Смертельная авария произошла на улице Ленина в Красногорске. Видео с места оказалось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. Авария случилась в районе дома № 45.

«Видел издалека, как вылетела машина. Погиб парень, все, что я слышал. Произошло быстро», — рассказал 360.ru очевидец.

На место прибыли полицейские и экстренные службы.

Несколько дней назад на юго-западе Москвы произошла авария с участием автобуса и легкового автомобиля Hyundai. Один человек пострадал. Прибывшие на место медики оказали первую помощь женщине из автобуса, ее отвезли в ГКБ № 31. Причина аварии не уточнялась.