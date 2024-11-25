На тушение крупного пожара в Царицыне отправят вертолет

Крупный пожар вспыхнул в столичном районе Царицыно. Как сообщил источник 360.ru, огонь охватил двухэтажное здание на Промышленной улице.
Пламя тушат по повышенному рангу сложности. Для ликвидации пожара задействовали вертолет.
К месту ЧП вызвали лабораторию для исследования материалов, изъятых с места пожара. Как уточнил источник, в здании произошло обрушение на площади 250 «квадратов».
В этот же день крупный пожар произошел в многоэтажке в Жуковском. Жильцов эвакуировали. Из огня вынесли четырехмесячную девочку, она не пострадала. Прокуратура взяла на контроль выяснение всех обстоятельств произошедшего.
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