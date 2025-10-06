Украинские беспилотники атаковали Кабардино-Балкарию утром 6 октября

Режим беспилотной опасности ввели в Кабардино-Балкарии. Об этом в Telegram-канале заявил глава региона Казбек Коков.

«На территории Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями», — написал он.

По словам Кокова, возможно замедление работы мобильного интернета. Также глава республики напомнил, что нельзя приближаться к обломкам беспилотников. В случае их нахождения нужно сразу сообщить в экстренные службы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили один беспилотник на подлете к столице. Он отметил, что на местах падения БПЛА работают сотрудники экстренных служб.

Кроме того, утром стало известно о 10 мощных взрывах в Туапсе. По словам местных жителей, громкие звуки раздавались два часа со стороны Черного моря. Также взрывы услышали рядом с поселком Лазаревское в Сочи. По предварительным данным, сработали системы противовоздушной обороны.