Фургон взорвался в Новой Москве

Фургон Sollers Argo взорвался и загорелся в поселении Внуковское в Новой Москве. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Звонок туда поступил от хозяина машины. Он рассказал, что в авто сдетонировал газовый баллон. Ни в самом автомобиле, ни поблизости в этот момент никого не было, пострадавших нет. Разрушений вокруг тоже не произошло.

Прибывшие спасатели сообщили, что пожар потушили еще до их приезда. Площадь возгорания составила три квадратных метра. Сейчас пожарные поливают баллон из ствола, чтобы охладить.

Ранее легковой автомобиль взорвался в Набережных Челнах прямо во время движения. На помощь водителю тут же бросились соседи по потоку. Мужчина выжил, но получил ожоги лица и рук и был отправлен в больницу.

Предположительно, в машине тоже был газовый баллон, из которого случилась утечка. Взрыв прогремел, когда водитель решил закурить за рулем.