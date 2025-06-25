На стройке в Москве обнаружили десятки гранат

Фото: РИА «Новости»

На стройке на улице Шеногина в Москве нашли не менее двух десятков гранат. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Статья дополняется...

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте