На стройке в Москве обнаружили десятки гранат
На стройке на улице Шеногина в Москве нашли не менее двух десятков гранат. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.
Неизвестные натянули медную проволоку в лесу в Одинцове
Производство инклюзивных спортивных комплексов запустят в Солнечногорске осенью
Спортсмены из Чехова стали победителями турнира по легкой атлетике
Пенсионеры из Подольска посетили усадьбу «Кривякино» в Воскресенске
Спортивный праздник пройдет в Одинцове 28 июня
Международная алюминиевая компания откроет новое производство в Павловском Посаде
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте