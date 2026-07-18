На Ставрополье около 40 человек обратились к врачам после отравления
СК: на Ставрополье организовали проверку после отравления отдыхающих
Около 40 человек обратились за медицинской помощью после предполагаемого отравления на базе отдыха возле села Новоселицкого в Ставропольском крае. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.
«За медицинской помощью с признаками кишечной инфекции обратились 40 человек. У некоторых высокая температура и прочие признаки отравления», — сказал собеседник агентства.
После сообщений о заболевших на территории гостиничного комплекса специалисты начали расследование причин произошедшего. До окончания разбирательства объект временно прекратил работу, сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.
Прокуратура Ставропольского края оценит, соблюдались ли на базе отдыха санитарные нормы и требования. Особое внимание уделяется вопросам оказания пострадавшим необходимой медпомощи.
Ранее прокуратура Омской области организовала проверку после сообщений о массовом отравлении детей в спортивном лагере «Динамовец» в селе Красноярка.