Массовое отравление произошло в детском лагере под Омском

Прокуратура Омской области начала проверку сообщений об ухудшении состояния здоровья нескольких детей в спортивном лагере «Динамовец» в селе Красноярка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители установили, что ряд воспитанников 10-11 июля обратились за медпомощью. Сейчас угрозы жизни и здоровью нет, работу лагеря приостановили.

Прокуроры проанализируют соблюдение законодательства предприятием, осуществляющим доставку продуктов в учреждение.

По информации издания NGS55, в лагере произошло массовое пищевое отравление. У некоторых детей поднялась температура, а у других появились симптомы диареи.

«В каком-то отряде 16 человек [пострадали], в каком-то девять, в каком-то четыре. Обращались в медпункт не все, в такой „помощи“ нет смысла», — отметил источник.

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