На станции «Павшино» откачали всю воду из затопленного пешеходного перехода

Подземный пешеходный переход на железнодорожной станции «Павшино» полностью осушили и вновь открыли для пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Также там снова начали останавливаться поезда, пассажиры могут приезжать на станцию и уезжать с нее.

Переход затопило утром в результате сильнейшего дождя. По свидетельствам очевидцев, вода поднялась почти до потолка. Из-за потоков с лестниц пассажирам пришлось разуваться и двигаться дальше босиком.

На месте работали специалисты МЧС, которые откачивали воду с помощью специальной помпы.

Жители Красногорска нашли новый способ передвигаться в непогоду: они стали переплывать лужу во дворе на сапбордах.