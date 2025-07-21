На станции «Павшино» откачали всю воду из затопленного пешеходного перехода
Подземный пешеходный переход на железнодорожной станции «Павшино» полностью осушили и вновь открыли для пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
Также там снова начали останавливаться поезда, пассажиры могут приезжать на станцию и уезжать с нее.
Переход затопило утром в результате сильнейшего дождя. По свидетельствам очевидцев, вода поднялась почти до потолка. Из-за потоков с лестниц пассажирам пришлось разуваться и двигаться дальше босиком.
На месте работали специалисты МЧС, которые откачивали воду с помощью специальной помпы.
Жители Красногорска нашли новый способ передвигаться в непогоду: они стали переплывать лужу во дворе на сапбордах.
Машина для очистки канализационных колодцев пополнила парк техники в Зарайске
На станции «Павшино» откачали всю воду из затопленного пешеходного перехода
Донорская акция пройдет в Королеве 28 июля
Ученые из Подольска взяли образцы генов крупного рогатого скота якутской породы
Андрей Воробьев поручил разобраться с ливневой канализацией в городах и СНТ
Почти 140 тысяч домашних животных вакцинировали в Подмосковье за полгода
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте