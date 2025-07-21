На станции «Москва-Каланчевская» затопило железную дорогу

Железнодорожные пути из-за дождей залило водой на станции «Москва-Каланчевская» D2/D4. Видео с потопом появилось в распоряжении 360.ru.

Пресс-служба Московской железной дороги предупредила, что из-за непогоды поезда Павелецкого направления, в том числе аэроэкспрессы, следуют с опозданием.

«Для скорейшего ввода их в график ряд электричек следуют по укороченным маршрутам», — добавила организация.

В Московской железной дороге подчеркнули, что специалисты делают все возможное для сокращения времени задержки поездов.

Ранее из-за подтоплений в столице временно приостанавливали движение на Калужско-Рижской линии метро. Составы перестали ходить от станции «Октябрьская» до станции «Беляево». Во время ограничений они курсировали в обратном направлении с увеличенными интервалами. Поезда вновь запустили по оранжевой ветке после проверки инфраструктуры.