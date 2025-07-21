Движение восстановили на оранжевой ветке метро в Москве

На южном участке Калужско-Рижской линии, оранжевой ветки московского метрополитена, после временной остановки движения для проверки инфраструктуры, восстановили движение поездов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
«Движение на Калужско-Рижской линии восстановлено и вводится в график», — рассказали в ведомстве.
Поезда временно не ходили от станции «Октябрьская» до станции «Беляево». В период ограничений в обратном направлении составы курсировали с увеличенными интервалами.
Ранее переход на станции МЦД-2 «Павшино» в Красногорске затопило после сильных ливней. На данный момент специалисты МЧС приступили к откачке воды с помощью помпы.
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