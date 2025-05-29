На станции «Динамо» в метро Москвы пенсионер упал под поезд и лишился ноги

Источник 360: пенсионер в московском метро упал под поезд и лишился ноги

Пенсионер упал на рельсы на станции «Динамо» московского метрополитена. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, дедушке 70 лет. Он попал под поезд. Мужчину извлекли из-под последнего вагона. Ему отрезало ногу.

Также в пресс-службе Департамента транспорта Москвы заявили, что на северном участке Замоскворецкой линии временно увеличили интервалы движения. Это связано с человеком на пути.

Ранее похожая ситуация случилась в апреле. На центральный путь станции метро «Полежаевская» в Москве упал человек. В распоряжении 360.ru оказались кадры со станций «Спартак» и «Октябрьское поле». На видео были толпы на перронах. Один из пассажиров почувствовал себя плохо, ему вызвали врача.

UPD: движение на Замоскворецкой линии ввели в график.