Человек упал на пути на станции метро «Полежаевская» в Москве

На центральный путь станции метро «Полежаевская» в Москве упал человек. Столичный Дептранс сообщил в Telegram-канале , что движение поездов в центр временно приостановили, а из центра увеличили интервалы.

«Прилагаем все усилия для восстановления движения на участке. Пожалуйста, пользуйтесь Большой Кольцевой линией метро, МЦК и наземным транспортом», — добавили в департаменте.

В распоряжении 360.ru оказались фото и видео со станций «Спартак» и «Октябрьское поле». На кадрах видны толпы на перронах, поезда в сторону центра не идут. Одному из пассажиров в вагоне стало плохо, на станцию «Спартак» вызвали врача. Позже стало известно, что пострадавшего эвакуировали.

Это уже второе происшествие в столичном метро за сутки. Утром на некоторое время обесточило станции «Марксистская» и «Третьяковская». Из-за этого остановились эскалаторы, а платформы погрузились во мрак.