На причастность к драке в столичном ЖК «Прокшино» проверили уже 80 мигрантов

Сотрудники полиции проверили более 80 человек, подозреваемых в участии в массовой драке у ЖК «Прокшино» 25 октября. Об этом в Telegram-канале заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В настоящее время установлена причастность 19 доставленных к совершению преступления», — подчеркнула она.

В отношении двух мигрантов, по словам Волк, рассматривают вопрос о лишении гражданства. На 65 правонарушителей составили административные дела по разным статьям. Ряд лиц собираются выдворить с территории России.

Вчера днем в Коммунарке произошла массовая драка между мигрантами. Пострадали из-за потасовки не только приезжие, но и припаркованные рядом машины и проходившие мимо люди. СК возбудил уголовное дело о хулиганстве.

По предположениям жителей ЖК, причиной массовой драки мигрантов в Москве могла стать борьба за клиентов.