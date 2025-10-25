Массовая драка между мигрантами с битами и арматурой произошла в Москве

Днем 25 октября на территории жилого комплекса «Прокшино» в Коммунарке произошла массовая драка между мигрантами. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места ЧП.

Две вооруженные подручными средствами группы людей ожесточенно бросились друг на друга и начали драться. Пострадали припаркованные рядом автомобили.

«Из жителей никто не знает, почему произошел конфликт, зачем они били машины в порыве ярости… Как только все вошло в активную фазу, лидеры сели в машину и уехали», — рассказал о ситуации местный житель.

Другой очевидец конфликта отметил, что досталось даже проходящим мимо людям. На место оперативно прибыли полицейские.

«Они бежали по улицам ЖК „Прокшино“ с палками, арматурой. Кидали друг в друга камнями, попадали в рядом стоящие машины, дома, проходящих мимо людей, детей, мам с колясками. Всех очень сильно напугали. Это была подготовленная сходка, что-то не поделили. Приехала полиция, ищут, но все разбежались по дворам, подъездам», — добавил он.

В пресс-службе МВД сообщили, что правоохранители уже разбираются в обстоятельствах конфликта.

«Устанавливаются причины происшествия, участники и зачинщики. По результатам проведенных мероприятий МВД организует проверку и примет решение в соответствии с законом», — подчеркнули в ведомстве.

