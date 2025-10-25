Причиной массовой драки мигрантов в Москве назвали борьбу за клиентов

Массовая драка мигрантов в столичной Коммунарке могла произойти из-за того, что иностранцы не поделили клиентов. Об этом изданию «Подъем» рассказала жительница ЖК «Прокшино».

Она отметила, что конфликт между иностранными гражданами начался накануне, а утром перерос в потасовку, в которой участники задействовали камни, лопаты и дорожные знаки. Женщина уточнила, что мигранты что-то долго обсуждали на Прокшинском проспекте.

«Сегодня утром приехала машина без номеров, по фотографиям это черный Mercedes у чайханы. И вот эти люди, получается, руководили процессом», — объяснила она.

Собеседница издания не исключила, что в иномарке были представители подрядных организаций застройщика или компаний, занимающихся ремонтом.

«Думаю, это, может быть, борьба за клиентов», — предположила она.

В результате массовой драки пострадали прохожие и автомобили. По словам очевидцев, вооруженные палками и арматурой мигранты многих напугали. Когда приехали правоохранители, участники драки разбежались.