Причиной массовой драки мигрантов в Москве назвали борьбу за клиентов
«Подъем»: толпы мигрантов в Москве могли подраться из-за дележа клиентов
Массовая драка мигрантов в столичной Коммунарке могла произойти из-за того, что иностранцы не поделили клиентов. Об этом изданию «Подъем» рассказала жительница ЖК «Прокшино».
Она отметила, что конфликт между иностранными гражданами начался накануне, а утром перерос в потасовку, в которой участники задействовали камни, лопаты и дорожные знаки. Женщина уточнила, что мигранты что-то долго обсуждали на Прокшинском проспекте.
«Сегодня утром приехала машина без номеров, по фотографиям это черный Mercedes у чайханы. И вот эти люди, получается, руководили процессом», — объяснила она.
Собеседница издания не исключила, что в иномарке были представители подрядных организаций застройщика или компаний, занимающихся ремонтом.
«Думаю, это, может быть, борьба за клиентов», — предположила она.
В результате массовой драки пострадали прохожие и автомобили. По словам очевидцев, вооруженные палками и арматурой мигранты многих напугали. Когда приехали правоохранители, участники драки разбежались.