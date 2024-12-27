На полигоне под Петербургом сожгли 300 кг наркотиков на 120 млн рублей

Сотрудники ФСБ сожгли на полигоне в Ленинградской области более 300 килограммов наркотиков и оборудования для их изготовления. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Все уничтоженное проходило по уголовным делам как вещественные доказательства. Суд вынес по этим делам обвинительные приговоры.

Уничтожение контролировали представители комитетов по здравоохранению и природопользованию правительства Санкт-Петербурга.

Общая стоимость сожженного товара превысила 120 миллионов рублей. ФСБ опубликовала также видео с полигона.

Ранее в Челябинске задержали двух участников организованной преступной группировки, хранивших в тайнике 42 килограмма мефедрона. Их отправили в следственный изолятор и возбудили против них уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.