На полигоне под Петербургом сожгли 300 кг наркотиков на 120 млн рублей

Сотрудники ФСБ сожгли на полигоне в Ленинградской области более 300 килограммов наркотиков и оборудования для их изготовления. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.
Все уничтоженное проходило по уголовным делам как вещественные доказательства. Суд вынес по этим делам обвинительные приговоры.
Уничтожение контролировали представители комитетов по здравоохранению и природопользованию правительства Санкт-Петербурга.
Общая стоимость сожженного товара превысила 120 миллионов рублей. ФСБ опубликовала также видео с полигона.
Ранее в Челябинске задержали двух участников организованной преступной группировки, хранивших в тайнике 42 килограмма мефедрона. Их отправили в следственный изолятор и возбудили против них уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.
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