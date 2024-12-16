ФСБ задержала двух участников ОПГ с 42 килограммами мефедрона в Челябинске

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали двух участников ОПГ с крупной партией наркотических веществ. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В тайнике у наркодилеров было обнаружено более 42 килограммов наркотика «мефедрон». В ФСБ рассказали, что задержанные входили в состав межрегиональной наркогруппировки.

Заведено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Задержанных отправили в СИЗО до выяснения подробностей.