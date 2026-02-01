На поиски пропавшего ребенка в Петербурге вышли более 200 человек

В Санкт-Петербурге продолжили поиски девятилетнего мальчика, который ушел из дома в Красносельском районе и не вернулся. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СК по городу и Ленинградской области.

«Следователями и следователями-криминалистами ведутся поиски пропавшего, в них помогают сотрудники полиции и волонтеры („Лиза Алерт“), следствием проверяются все версии произошедшего, отсматриваются камеры, восстанавливаются события дня», — сообщили в ведомстве.

В отряде «Лиза Алерт» добавили, что по согласованию со следственными органами активный выездной этап поисков завершили, работу перевели в информационный режим.

Волонтеры продолжат распространять ориентировки, собирать и анализировать сведения, а опытные поисковики — выполнять точечные задачи. Отряд также попросил горожан не обсуждать версии в комментариях и не осложнять работу координаторов, потому что важнее всего реальные свидетельства и конкретная информация.

Девятилетний мальчик ушел из дома на Красносельском шоссе в пятницу, около 14:00, и не вернулся. В день пропажи на нем была черная куртка, темно-синие брюки, черные сапоги и черная шапка.