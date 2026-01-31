Более 100 человек подключились к поискам пропавшего ребенка в Петербурге

В Красносельском районе Петербурга вторые сутки ищут девятилетнего ребенка, который не вернулся с прогулки. Об этом сообщил «КП-Петербург» со ссылкой на данные поискового отряда «ЛизаАлерт».

По данным полиции, 30 января около 14:00 мальчик вышел из дома на Красносельском шоссе. Он отправился кататься на горку. Вечером родители вышли во двор, чтобы позвать сына на ужин, но не нашли его и обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Координатор поиска Иван Соколов рассказал, что добровольцы задействовали наземные группы и беспилотник, продолжают отрабатывать разные версии пропажи и наращивать силы. По его словам, к поискам подключили не только волонтеров, но и полицейских, кинологов с собаками, а также сотрудников экстренных служб. Отряды обследовали дворы, детские площадки, подъезды, подвалы, чердаки, ближайшие парки и пустыри, где ребенок мог задержаться или спрятаться от холода.

«Мы делаем все возможное, чтобы вернуть мальчика домой», — сказал Соколов.

Поисковик попросил жителей района города внимательно проверить свои дворовые территории, хозяйственные постройки и неигровые зоны, куда дети иногда забираются из любопытства.

Волонтеры призвали всех, кто видел мальчика после обеда 30 января или располагает записями с камер видеонаблюдения, немедленно связаться с полицией или «ЛизаАлерт». Источник газеты отметил, что семья считается благополучной, раньше мальчик не убегал.

