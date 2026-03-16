Силы ПВО сбили 59 беспилотников над российскими регионами за четыре часа

Более 50 украинских беспилотников сбили силы ПВО за четыре часа вечером 16 марта над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Больше всего вражеских дронов уничтожили над территорией Брянской области — 34 БПЛА. Еще 13 беспилотников сбили над Московским регионом, из них 12 летели на Москву.

Четыре дрона подавили над Калужской областью и столько же над Смоленской. Два беспилотника уничтожили в небе над Тверской областью.

По одному аппарату сбили над Белгородской областью и Республикой Адыгея. В военном ведомстве уточнили, что все дроны были самолетного типа.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы противовоздушной обороны сбили еще два дрона, летевших к Москве. Таким образом количество БПЛА, сбитых в столичном регионе за прошедшие сутки, превысило 60.