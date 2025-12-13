Жертвы маньяка? В деле об исчезновении Усольцевых появились новые детали

Тайну исчезновения Усольцевых в красноярской тайге до сих пор не раскрыли — у следователей есть несколько версий, но ни в одной из них нет полной уверенности. После допросов свидетелей дело о пропаже семьи только обросло новыми загадками.

Криминальный след Местные жители рассказали, что видели предпринимателя, его жену и пятилетнюю дочь около поселка Кутурчин. Несмотря на непогоду, туристы были легко одеты и шли не в том направлении, где потом их искали. Следственный комитет допускает криминальный след в исчезновении Усольцевых, но главным по-прежнему остается предположение, что туристы заблудились или попали в беду. «Вероятнее всего, это был какой-то несчастный случай и люди замерзли. Остальные версии тоже отрабатываются, <… > в том числе что они стали жертвами преступления. Мы проверяем и эту версию», — рассказал ТАСС руководитель Главного следственного управления СК по Красноярскому краю Алексей Еремин. По его словам, правоохранители продолжают выяснять детали случившегося и допрашивать свидетелей.

Семья ушла в поход 28 сентября и с тех пор не выходила на связь. Одна из местных жительниц сообщила в беседе с aif.ru, что слышала крики в том месте, где пропали туристы. «Женщина призналась, что до сих пор этот странный оклик из леса звенит у нее в ушах. По словам Натальи, в день пропажи семьи Усольцевых, когда поиски еще не начались, она и ее подруга слышали странный шум из леса», — отметило издание. Местная жительница допустила, что слышала не человека, а птицу или косулю. Еще больше запутывают расследование слова очевидцев о том, что Усольцевы пошли не в сторону Буратинки, а в совершенно другом направлении. Местную жительницу Лидию удивило, что Ирина Усольцева была в шортах и футболке.

Фото: Пресс-служба МЧС

Что говорят спасатели Замглавы ГБУ «Пензенский пожарно-спасательный центр» Геннадий Кабанов усомнился в том, что Усольцевых найдут живыми. «Если они не находятся в более-менее благоприятных условиях типа зимовья, то их шансы на выживание минимальны. Непрофессионально подготовленным людям без специфического снаряжения и запасов еды выжить на протяжении такого длительного срока в дикой природе невозможно», — приводит слова эксперта aif.ru. По мнению специалиста, на туристов могли напасть медведи или волки. Сейчас основную поисковую операцию приостановили, работы ведутся только в удаленном режиме. Поиск планируют возобновить при улучшении погодных условий. Найти с помощью БПЛА пропавших не удалось в том числе потому, что дроны эффективно себя показывают только при осмотре больших и труднодоступных пространств, а в лесу с их помощью нельзя разглядеть, что скрывается под деревьями.

Фото: Пресс-служба МЧС

Версия о побеге В Сети набирает популярность версия о том, что исчезнувшая семья на самом деле сделала новые документы и сбежала за границу. В эфире шоу «Малахов» на канале «Россия 1» утверждалось, что подозрительно похожих на Усольцевых людей заметили в Таиланде — в районе Банг Тао на Пхукете. По словам туристов, семья жила в отдаленном от людей бунгало, скрытно себя вела, прятала лица и в итоге покинула жилище без предупреждения. В Российском союзе туриндустрии версию с побегом в Таиланд назвали несостоятельной. Высказывалась также гипотеза о том, что с Усольцевыми расправился серийный убийца. Бывший следователь Вадим Багатурия напомнил, что в том же районе в 2019 году уже пропадал мужчина. Турист имел серьезную подготовку — был кандидатом в мастера спорта по спортивному ориентированию и вряд ли мог заблудиться на популярном туристическом маршруте. Бывший следователь не исключил, что и спортсмена, и Усольцевых убил маньяк. Он объяснил, что преступник может орудовать в любой местности, а после расправы залечь на дно.