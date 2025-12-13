Следователи начали отрабатывать криминальную версию исчезновения Усольцевых

Пропавшая в пешем походе на юге Красноярского края семья Усольцевых могла стать жертвой преступления. Об этом РИА «Новости» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета по региону.

Ведомство сообщило, что в ходе расследования отрабатываются все возможные версии произошедшего. В их число включена и версия криминального характера исчезновения людей.

«В том числе не исключается криминальная версия их исчезновения. На данный момент с учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае», — заявила собеседница агентства.

Туристическая группа в составе семьи Усольцевых пропала во время путешествия по Партизанскому району. Обширные поисковые работы в этой труднодоступной местности продолжаются.

Ранее люди, которые последними видели Усольцевых перед исчезновением, рассказали, что семья могла уйти в сторону, отличную от той, где велись основные поиски.