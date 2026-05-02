На морском терминале в Туапсе ликвидировали открытое горение
В Туапсе на морском терминале потушили открытый огонь. Об этом сообщил оперштаб по Краснодарскому краю.
На месте ЧП работают 143 человека, привлечено 25 единиц техники. Пожар вспыхнул накануне из-за атаки дронов ВСУ. Пострадавших нет.
Украинские боевики усилили атаки на инфраструктуру Туапсе. Ранее пожар произошел на местном НПЗ после падения обломков дрона. Началась утечка нефти. Через два дня огонь полностью ликвидировали.
Минувшей ночью системы ПВО нейтрализовали 215 беспилотников ВСУ в различных регионах, в том числе над акваториями Азовского и Черного морей. Последствия уточняются.
