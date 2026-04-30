Пожар на НПЗ в Туапсе полностью ликвидировали

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе полностью потушили. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале .

«В Туапсе на нефтеперерабатывающем заводе потушили пожар, возникший в результате атаки вражеских беспилотников», — написал он.

Губернатор поблагодарил всех, кто участвовал в тушении пожара. Он подчеркнул, что это была невероятно сложная работа. Понадобилось много усилий и самоотверженности.

«Теперь сделаем все, чтобы привести город в порядок, как можно скорее», — добавил он.

Ранее в Туапсе создали специальный штаб для организации работы добровольцев по ликвидации последствий разлива нефти в городе после пожара на НПЗ. С 28 апреля на всей территории Туапсинского района ввели режим ЧС на региональном уровне.