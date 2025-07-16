На месте падения Ми-8 нашли тела пятерых погибших
Все пять членов экипажа вертолета Ми-8, который потерпел крушение в Хабаровском крае, мертвы. Их тела нашли на месте падения воздушного судна, сообщил источник РЕН ТВ.
На месте падения Ми-8 нашли тела пятерых погибших
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