На месте падения Ми-8 нашли тела пятерых погибших

Все пять членов экипажа вертолета Ми-8, который потерпел крушение в Хабаровском крае, мертвы. Их тела нашли на месте падения воздушного судна, сообщил источник РЕН ТВ.

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