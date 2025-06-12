На месте авиакатастрофы в Индии нашли не менее 60 тел

Индийские спасатели нашли не менее 60 тел на месте авиакатастрофы, случившейся с лайнером Air India около города Ахмадабад. Об этом сообщила газета New Indian Express.
По ее информации, еще 10 тел обнаружили на территории общежития, на которое рухнул лайнер.
Самолет Boeing 787 Dreamliner, направлявшийся в Лондон, упал рядом с аэропортом вылета. На борту находились 130 пассажиров и 12 членов экипажа. В полиции подтвердили, что все они погибли.
По данным Генконсульства в Мумбае, среди пассажиров не было россиян. На борту находились 169 индийцев, 53 гражданина Великобритании, семь португальцев и один канадец. Причина авиакатастрофы пока неизвестна. Возможно, крушение произошло из-за отказа техники или ошибки пилота.
США увидели формат будущего мира на Украине
«Не проветрили». Глава МИД ФРГ подхватил антироссийскую бациллу от Бербок?
Путин поздравил участника СВО, который выполнил его личный приказ
Стали известны последние слова пилота рухнувшего в Индии Boeing
Термокружка-убийца: обычная привычка стоила мужчине жизни
В Башкирии родители утонули, спасая дочь
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте