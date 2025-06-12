На месте авиакатастрофы в Индии нашли не менее 60 тел

Индийские спасатели нашли не менее 60 тел на месте авиакатастрофы, случившейся с лайнером Air India около города Ахмадабад. Об этом сообщила газета New Indian Express .

По ее информации, еще 10 тел обнаружили на территории общежития, на которое рухнул лайнер.

Самолет Boeing 787 Dreamliner, направлявшийся в Лондон, упал рядом с аэропортом вылета. На борту находились 130 пассажиров и 12 членов экипажа. В полиции подтвердили, что все они погибли.