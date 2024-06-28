На месте аварии поезда в Коми начали укладку нового пути

РЖД: на месте схода с рельсов поезда в Коми начали восстановительные работы

На месте схода вагонов в Коми пассажирского поезда Воркута — Новороссийск начались восстановительные работы. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

«Продолжаются восстановительные работы на перегоне Инта — Угольный в Республике Коми. Ведётся укладка нового пути», — отметили в компании.

По данным Минздрава России, в результате аварии пострадали до 40 человек, состояние семи пациентов оценили как тяжелое. Погибло три человека. Всего в поезде находились 215 пассажиров.

В Коми 27 июня ввели режим ЧС после того, как пассажирский поезд потерпел аварию, по предварительной версии, из-за подмыва железнодорожного полотна в результате обильных осадков.

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