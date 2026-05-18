На Мальдивах нашли тела четырех итальянских дайверов в подводной пещере

Спасатели нашли тела четырех итальянских дайверов, погибших во время исследования подводных пещер на Мальдивах. Об этом заявила пресс-служба Министерства иностранных дел Италии, сообщила Virgilio Notizie .

Тела обнаружили на глубине около 60 метров в третьей секции грота, который называют пещерой акул. Поднять их на поверхность спасатели планировали в ближайшие дни.

По данным итальянского МИД, среди погибших оказалась профессор морской биологии Университета Генуи Моника Монтефальконе. Вместе с ней погибли ее 22-летняя дочь и двое молодых исследователей.

Ранее специалисты уже подняли на поверхность тело пятого погибшего — инструктора по дайвингу. В поисках участвовали сотрудники береговой охраны Мальдив, военные и дайверы из Финляндии.

Во время операции погиб и один из местных водолазов, сообщила газета Corriere della Sera. Прокуратура Рима начала выяснять обстоятельства произошедшего. Среди возможных причин следователи рассматривают плохую погоду в районе погружения, неполадки с газовой смесью и ошибку при выборе газа для баллонов. Местные власти заявили, что группа спустилась на глубину 50-60 метров, хотя официальный предел составлял 30 метров.

В конце 2025 года у берегов Хадеры в Израиле стая темных акул растерзала дайвера. Этот вид долго считали неопасным для человека.