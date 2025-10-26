Считавшиеся безобидными акулы растерзали мужчину в Израиле

Стая темных акул, которые считались безобидными для человека, растерзала дайвера у берегов Хадера в Израиле. Об этом сообщил научный журнал Ethology .

Жертвой темных акул (Carcharhinus obscurus), известных как акулы-собаки, стал 40-летний турист Барак Цах. Случай нападения является первым подтверждением их опасности. До этого животные не проявляли агрессии к людям.

Исследователи заинтересовались изучением останков мужчины и установили, что возможной причиной нападения могло стать изменение экологической обстановки Средиземного моря. Кроме того, местные жители, подкармливая акул, немного их разбаловали, что те начали попрошайничать.

Момент попал на видео. Цах старался отбиться от хищников штативом, но оказался на глубине. Акула, как предлагают морские биологи, рассчитывала на угощение, но не получив его, проявила агрессию, которая переросла в стайный охотничий инстинкт.

