На лечение и билет. «Дженнифер Энистон» развела костромского пенсионера на деньги

Доверчивый пенсионер из Костромы перевел 245 тысяч рублей фейковой Дженнифер Энистон. Об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Костромской области.

По данным полиции, мужчина начал переписываться в соцсетях с пользовательницей под ником Дженнифер Энистон, которая рассказала, что родом из Калифорнии.

«В начале декабря девушка прислала реквизиты своей банковской карты и попросила финансовой помощи на лечение. Доверчивый пенсионер без лишних вопросов перечислил 150 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.

Спустя три дня подруга попросила еще 95 тысяч рублей, написав, что якобы хочет приобрести билет до Костромы и лично поблагодарить его за помощь. Пенсионер снова перевел ей деньги.

Прошла неделя и аферистка попросила еще 50 тысяч рублей, но на этот раз банк заблокировал операцию, посчитав ее подозрительной.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил россиян, что аферисты в следующем году активизируются. Главной их целью станут подростки и пенсионеры, причем использовать мошенники будут многоролевые преступные схемы.