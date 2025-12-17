Россиян предупредили о многоступенчатых схемах мошенников

Юрист Соловьев: в 2026 году мошенники чаще будут прибегать к сложным схемам

Мошенники в 2026 году станут чаще использовать многоступенчатые и многоролевые преступные схемы, адаптированные под то или иное экономическое или политическое событие. Об этом RT заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он предположил, что в следующем году мошенники активизируются и начнут придумывать новые способы обмана и вербовки. По его словам, главной мишенью преступников станут подростки и пенсионеры.

Юрист уточнил, что аферисты начнут чаще задействовать сложные схемы, адаптированные «в моменте» под то или иное экономическое или политическое событие, памятную дату либо государственный праздник. Также участятся сценарии с использованием последних достижений ИИ, добавил Соловьев.

В 2025 году эксперты обратили внимание на нацеленность мошеннических преступных групп на несовершеннолетних, учащихся школ и вузов. Юрист отметил, что участились сценарии, когда мошенники пересылали жертве деньги с комментарием с благодарностью за помощь ВСУ.

«После чего шантаж жертв угрозами обращения в ФСБ за якобы поддержку вражеской армии с последующим подчинением своей воле и принуждением к осуществлению определенных действий», — объяснил он.

Ранее в МВД назвали наиболее популярные мошеннические схемы. Самым распространенным методом оказалось запугивание уголовным преследованием за якобы финансирование терроризма или правовые нарушения.