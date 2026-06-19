В Кузбассе возбудили уголовное дело после смерти 9-летней девочки в реке

Следователи возбудили уголовное дело после смерти девятилетней девочки в водоеме в Промышленновском округе Кемеровской области. Об этом сообщила пресс-служба СК Кузбасса.

«По предварительным данным, малолетняя потерпевшая отправилась вместе с подругой купаться на необорудованный для отдыха и купания берег реки Ини, где зашла в воду и на поверхность не вынырнула», — заявили в ведомстве.

Тело девочки нашли под водой и подняли на поверхность. Сейчас правоохранители ведут следственные действия.

Ранее на озере Линево в Алтайском крае погибли три человека. Они находились в моторной лодке — водитель и шестеро детей. На расстоянии 10-12 метров от берега судно перевернулось. В итоге утонули водитель и дети восьми и девяти лет. Остальных спасли очевидцы. По факту случившегося возбудили уголовное дело.