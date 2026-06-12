На Курилах произошло землетрясение магнитудой 4,4

В Сахалинской области произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову.

Очаг располагался в 105 километрах к востоку от Северо-Курильска на глубине 37 километров. Жители города ощутили толчки до трех баллов.

Северо-Курильск располагается на острове Парамушир Курильской гряды и является административным центром муниципального округа Сахалинской области.

Ранее на Филиппинах произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,8. Его жертвами стали 37 человек, 456 ранены. На острове Минданао 1,9 тысячи зданий получили повреждения, в их числе школы, жилые дома и больницы. Землетрясение полностью разрушило 1,5 тысячи построек.