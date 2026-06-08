Один человек погиб после землетрясения на Филиппинах и несколько пострадали

Manila Times: один человек погиб в результате землетрясения на Филиппинах

После землетрясения на Филиппинах минимум один человек погиб и еще несколько пострадали. Об этом сообщило издание Manila Times .

До этого Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал у берегов филиппинского острова Минданао землетрясение магнитудой 8,1, позже ее скорректировали до 7,8. Жителей прибрежных районов республики призвали эвакуироваться.

«По меньшей мере один человек погиб, несколько пострадали <…> В результате землетрясения, произошедшего в южной части Филиппин в понедельник», — заявили авторы материала.

Также стало известно об обрушении нескольких зданий в результате происшествия.

Ранее EMSC сообщил о землетрясении магнитудой 6,2 на юге Италии. Очаг залегал на глубине 240 километров. Подземные толчки ощутили жители нескольких регионов. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.