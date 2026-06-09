Жертвами землетрясения на Филиппинах стали 37 человек
Число жертв землетрясения на Филиппинах выросло до 37. Об этом сообщил телеканал GMA News.
Ранения получили 456 человек, еще четверо числятся пропавшими без вести.
На острове Минданао 1,9 тысячи зданий получили повреждения, в их числе школы, жилые дома и больницы. Полностью разрушены 1,5 тысячи построек.
Международный аэропорт Хенераль-Сантос тоже получил повреждения, некоторые рейсы пришлось отменить. Управление гражданской авиации Филиппин разрешило военным, правительственным и гуманитарным самолетам использовать воздушную гавань для ликвидации последствий землетрясения.
Накануне сообщалось о 15 жертвах землетрясения на Филиппинах.