На Кубани задержали подозреваемого в убийстве 11-летней девочки

В Темрюкском районе Краснодарского края задержали подозреваемого в убийстве 11-летней девочки. Мужчина признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего. Следствие потребует ареста задержанного, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По данным следствия, 24 апреля фигурант встретил девочку на улице поселка Стрелка. Он посадил ее в свой автомобиль, и они поехали в хутор Белый Темрюкского района.

Во время поездки злоумышленник задушил девочку. Чтобы скрыть преступление, он вывез тело за пределы хутора и спрятал у водоема. Затем он покинул Темрюкский район.

«В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение, в ходе допроса он признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего», — отметили в СК.

Ранее суд приговорил жителя Красноярского края к 23 годам колонии строгого режима за убийство 17-летней девушки. Мужчина, работавший скотником, ударил дочь своего начальника, изнасиловал и бросил в загон к свиньям. Она умерла от потери крови.