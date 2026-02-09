Сибиряк, бросивший изнасилованную школьницу в загон к свиньям, получил 23 года тюрьмы

Суд приговорил жителя Красноярского края к 23 годам колонии строгого режима за убийство и изнасилование 17-летней девушки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

В ноябре 2024 года мужчина, работавший скотником, решил забить животных своего начальника и по дороге встретил его дочь. Он ударил девушку, та потеряла сознание, после чего изнасиловал и бросил в загон к свиньям. Она умерла от потери крови.

Кроме того, убийце придется возместить моральный вред родственникам погибшей и расходы на похороны — в общей сложности более шести миллионов рублей.

Ранее на юго-востоке Москвы нашли тело девушки. Выяснилось, что ее удушил знакомый. Подозреваемого задержали.