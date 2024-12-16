На Кубани ввели режим повышенной готовности из-за разлива нефти

Режим повышенной готовности ввели в четырех населенных пунктах Темрюкского района Краснодарского края из-за разлива нефтепродуктов. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале .

По его словам, пятно разлива пока не достигло берега.

«Обратился к федеральным коллегам с просьбой максимально провести работы в море, чтобы избежать попадания мазута на берег», — добавил губернатор.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела из-за крушения судов. В Краснодарском крае и Керчи допрашивают моряков, признанных потерпевшими. В фирмах, обслуживавших танкеры, проведут экспертизы. В Перми и Санкт-Петербурге скоро допросят судовладельцев.

По словам эколога Ильи Рыбальченко, разлив топлива после крушения «Волгонефти-212» и «Волгонефти-239» не станет для природы Керченского пролива катастрофой.