На Кубани ввели режим повышенной готовности из-за разлива нефти
В четырех населенных пунктах Кубани ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности ввели в четырех населенных пунктах Темрюкского района Краснодарского края из-за разлива нефтепродуктов. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
По его словам, пятно разлива пока не достигло берега.
«Обратился к федеральным коллегам с просьбой максимально провести работы в море, чтобы избежать попадания мазута на берег», — добавил губернатор.
Следственный комитет возбудил два уголовных дела из-за крушения судов. В Краснодарском крае и Керчи допрашивают моряков, признанных потерпевшими. В фирмах, обслуживавших танкеры, проведут экспертизы. В Перми и Санкт-Петербурге скоро допросят судовладельцев.
По словам эколога Ильи Рыбальченко, разлив топлива после крушения «Волгонефти-212» и «Волгонефти-239» не станет для природы Керченского пролива катастрофой.