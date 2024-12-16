Эколог Рыбальченко: последствия крушения танкеров в Керченском проливе будут оперативно ликвидированы

Разлив топлива после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе не станет катастрофой для окружающей среды. Об этом заявил эксперт Общероссийского народного фронта по экологии Илья Рыбальченко в разговоре с сайтом «Ридус» .

«Этот процесс вреден, когда он неконтролируем, но в этой акватории все необходимое есть, и я думаю, последствия будут достаточно быстро ликвидированы», — отметил специалист.

Рыбальченко напомнил, что самым эффективным методом борьбы с разливами нефтепродуктов на воде считаются боновые заграждения. Существуют также специальные корабли с лентами и ловушками, которые собирают мазут с поверхности моря.