Эколог Рыбальченко: последствия крушения танкеров в Керченском проливе будут оперативно ликвидированы

Разлив топлива после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе не станет катастрофой для окружающей среды. Об этом заявил эксперт Общероссийского народного фронта по экологии Илья Рыбальченко в разговоре с сайтом «Ридус».
«Этот процесс вреден, когда он неконтролируем, но в этой акватории все необходимое есть, и я думаю, последствия будут достаточно быстро ликвидированы», — отметил специалист.
Рыбальченко напомнил, что самым эффективным методом борьбы с разливами нефтепродуктов на воде считаются боновые заграждения. Существуют также специальные корабли с лентами и ловушками, которые собирают мазут с поверхности моря.
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