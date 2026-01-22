На крыше элитного ЖК в Москве произошел взрыв
Взрыв прогремел на крыше одного из зданий элитного жилого комплекса «Остров» в Москве. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
«ЧП произошло из-за разгерметизации пропанового баллона в процессе монтажных работ на крыше строящегося жилого дома на улице Нижние Мневники», — уточнили журналисты.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Очевидцы в Сети поделились кадрами с места ЧП. На них видно, что крыша многоэтажки пылает.
По словам местных жителей, пожар уже потушили. Подробности происшествия выясняются.
Как уточнили в пресс-службе управляющей компании, возгорание оперативно потушили. Все инженерные системы работают в штатном режиме.
Ранее на Полярной улице в северо-восточной части Москвы произошел взрыв автомобиля на втором этаже подземного паркинга. Детонация вызвала возгорание салона машины. Пламя распространилось на три квадратных метра.