На крыше элитного ЖК в Москве произошел взрыв

Взрыв прогремел на крыше одного из зданий элитного жилого комплекса «Остров» в Москве. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

«ЧП произошло из-за разгерметизации пропанового баллона в процессе монтажных работ на крыше строящегося жилого дома на улице Нижние Мневники», — уточнили журналисты.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Очевидцы в Сети поделились кадрами с места ЧП. На них видно, что крыша многоэтажки пылает.

По словам местных жителей, пожар уже потушили. Подробности происшествия выясняются.

Фото: 360.ru
1/2
Фото: 360.ru
2/2

Как уточнили в пресс-службе управляющей компании, возгорание оперативно потушили. Все инженерные системы работают в штатном режиме.

Ранее на Полярной улице в северо-восточной части Москвы произошел взрыв автомобиля на втором этаже подземного паркинга. Детонация вызвала возгорание салона машины. Пламя распространилось на три квадратных метра.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте