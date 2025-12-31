Машина взорвалась на подземной парковке на северо-востоке Москвы

Взрыв автомобиля произошел на втором этаже подземной парковки на Полярной улице на северо-востоке Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник.

Он подчеркнул, что детонация вызвала возгорание салона машины. Пламя распространилось на три квадратных метра.

В помещении сработала система пожаротушения, ликвидировавшая возгорание до прибытия спасателей.

Источник добавил, что место происшествия оцепили. Данные о том, что кто-то пострадал в результате детонации, пока не поступали. Сейчас сотрудники оперативных и экстренных служб устанавливают личность владельца машины.

В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия. На них видно, что на место прибыли бригада скорой помощи, сотрудники полиции и пожарные.